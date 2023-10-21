​Макманаман сравнил «Ливерпуль» с «Реалом» начала нулевых

Известный в прошлом футболист Стив Макманаман высказался о «Ливерпуле».

«Мне посчастливилось поиграть в замечательном «Реале» с Раулем, Луишем Фигу, Зинедином Зиданом, а также с Роберто Карлосом и Мигелом Сальгадо – они действовали в нападении, даже будучи защитниками. Мы часто пропускали и выглядели уязвимыми в обороне. Но в 9 случаях из 10 мы превосходили соперника по счёту. Думаю, нынешний «Ливерпуль» именно такой.

Я говорил много раз: «Ливерпуль» всегда будет пропускать из-за того, как они играют. Но я не вижу в этом проблемы, ведь они будут забивать в среднем по три гола за игру», - сказал Макманаман Goal.

Стоит сказать, что в своей карьере Макманаман поиграл за «Ливерпуль», «Реал» и «Манчестер Сити».