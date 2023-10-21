«Ливерпуль» назвал состав на дерби с «Эвертоном»

Программу девятого тура чемпионата Англии будет открывать мерсисайдское дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Главный тренер «красных» Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Гравенберх, Макаллистер, Диас, Салах, Жота.

Стоит сказать, что основной левый защитник Эндрю Робертсон выбыл из-за травмы примерно на три месяца.

Матч Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.