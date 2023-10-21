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«Ливерпуль» назвал состав на дерби с «Эвертоном»

21 Октября 2023 • 13:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1 1.40 X 5.60 2 7.40
Через 0 ч. -6 мин.

Программу девятого тура чемпионата Англии будет открывать мерсисайдское дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Главный тренер «красных» Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Гравенберх, Макаллистер, Диас, Салах, Жота.

Стоит сказать, что основной левый защитник Эндрю Робертсон выбыл из-за травмы примерно на три месяца. 

Матч Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.


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