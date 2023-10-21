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«Тоттенхэм» заинтересовался игроком «Челси»

21 Октября 2023 • 12:59 Комментировать

24-летний защитник «Челси» Трево Чалоба может продолжить карьеру в другом лондонском клубе. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно данным журналистов, в подписании англичанина заинтересованы два представителя Премьер-лиги. Речь идет о «Вест Хэме» и «Тоттенхэме». Также интерес к защитнику проявляют итальянские и немецкие клубы.

Трево – воспитанник академии «пенсионеров». В футболке первой команды «Челси» Чалоба сыграл 63 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до середины 2028 года. Его трансферный ценник – 18 миллионов евро.

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