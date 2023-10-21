Тен Хаг: «Мактоминай должен стать примером для каждого игрока «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил полузащитника Скотта Мактоминая. Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги шотландец вышел на замену в матче против «Брентфорда» и оформив дубль принёс своей команде волевую победу.

«Мактоминай должен стать примером для каждого игрока «Манчестер Юнайтед». Я не могу ждать, что каждый игрок, выходящий на замену должен забивать два гола и добывать результат. Но отношение к делу Скотта должно стать образцовым для команды. Ответственность несут не только 11 игроков на поле, а и вся группа», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.