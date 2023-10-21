Бен Уайт: «Сака сильно облегчает мне игру»

Защитник «Арсенала» Бен Уайт рассказал о преимуществах игры вместе с Букайо Сакой. Напомним, Уайт действует на правом фланге обороны, тогда как Сака располагается на правом фланге атаки.

«Сака сильно облегчает мне игру. С ним играть гораздо проще. У нас есть взаимопонимание. Когда я вижу его, то понимаю, что он будет делать и в каком направлении двигаться», – сказал Уайт в беседе со Sky Sports.

Сака в этом сезоне отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге. Уайт недавно продлил контракт с «Арсеналом» и получил прибавку к зарплате Бен выступает за «канониров» с лета 2021 года.