«Ливерпуль» договорился со звёздным нападающим

«Ливерпуль» близок к трансферу топового нападающего. Как сообщил инсайдер Вальтер де Маджо, мерсисайдский гранд договорился с центральным форвардом сборной Нигерии и «Наполи» Виктором Осимхеном.

Не исключено, что переход состоится в зимнее траснсферное окно. Контракт Виктора с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2025 года, а его ценник – 120 миллионов евро.

В «Ливерпуле» Осимхена рассматривают в качестве замены Мохамеду Салаху, которого сватают в чемпионат Саудовской Аравии.

Осимхен – лучший бомбардир прошлого сезона Серии А. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии нападающий забил шесть голов в восьми матчах.

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