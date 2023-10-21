Названы топ-10 самых дорогих вратарей мира - среди них Куртуа и Алиссон

Эксперты портала Transfermarkt назвали топ-10 самых дорогих вратарей мира с учетом обновлений трансферной стоимости. Лидируют в рейтинге сразу четверо вратарей: Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал»). Каждого из них оценили в 45 миллионов евро.
Далее в топ-10 расположились следующие вратари: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», 40 млн), Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн), Грегор Кобель («Боруссия» Д, 35 млн), Ян Облак («Атлетико» М, 35 млн), Алиссон Бекер («Ливерпуль», 35 млн), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», 35 млн).
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