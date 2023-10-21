«Манчестер Сити» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В девятом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Брайтон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - Брайтон
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Протокол игры
|(1:0) Альварес Хулиан7'
|(2:0) Холанн Эрлинг19'
Стил Джейсон•Милнер Джеймс46' (Вельтман Йоел (46') •Данк Льюис•Роша Игор II•Марч Соломон• 36'Балеба Карлос•Гросс Паскаль•Саймон Адингра•Педро Жоао•Митома Каору•Уэлбек Данни16' (Фергюсон Эван (16')
21 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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