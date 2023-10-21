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«Манчестер Сити» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

21 Октября 2023 • 16:30 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Брайтон
1 1.40 X 5.40 2 7.10
2-й тайм

В девятом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Брайтон».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Сити2:0Брайтон
(1:0) Альварес Хулиан7' 
(2:0) Холанн Эрлинг19' 
Ортега ШтефанУокер КайлАканджи МануэльГвардиол ЙошкоСтоунс ДжонРодри Эрнандес  38'Фоден ФилАльварес ХулианСилва БернардуДоку ЖеремиХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоГрилиш ДжекАке НатанДиаш РубенГомес СерхиоФиллипс КэлвинКовачич МатеоЭдерсон МораесЛуис Матеус II
Стил ДжейсонМилнер Джеймс 46' (Вельтман Йоел ( 46') Данк ЛьюисРоша Игор IIМарч Соломон  36'Балеба КарлосГросс ПаскальСаймон АдинграПедро ЖоаоМитома КаоруУэлбек Данни 16' (Фергюсон Эван ( 16')
Запасные: Лаллана АдамФати АнсуГилмор БиллиВан Хекке Ян-ПольДауд МахмудУэбстер АдамВербрюгген Барт
21 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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