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Титов дал прогноз на матч «Челси» - «Арсенал»

21 Октября 2023 • 10:46 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о предстоящем лондонском дерби «Челси» - «Арсенал», которое пройдет в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«На данном этапе мне сложно поверить в победу «Челси». «Арсенал» - более классная команда, которая верит в себя, в тренера. «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1,5», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч между «пенсионерами» и «канонирами» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в субботу, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этой игрой «Челси» занимает 11-е место в таблице, а «Арсенал» - второе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Егор Титов
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