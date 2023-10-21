Тен Хаг дал обновление по травмированным игрокам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в команде. Напомним, на старте сезона манкунианцы потеряли сразу нескольких футболистов из-за различных травм.

«Не думаю, что Люк Шоу вернётся на поле в ближайших матчах. Варан вернулся, то же самое касается Регилона. Амрабат тоже готов сыграть. Что касается Уан-Биссаки, он довольно близок к возвращению», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на десятом месте в чемпионате Англии. Команда Эрика тен Хага потерпела уже пять поражений в Премьер-лиге, а также дважды проиграла в Лиге чемпионов.