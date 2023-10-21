Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг тремя словами ответил на вопрос о Санчо

21 Октября 2023 • 08:38 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с журналистами в преддверии поединка очередного тура Премьер-лиги против «Шеффилда». В частности, нидерландскому специалисту задали вопрос о будущем в команде вингера Джедона Санчо.

«Санчо? Уже все сказано», - передает слова главного тренера «красных дьяволов» Manchester Evening News.

Напомним, что тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с командой. Между тренером и футболистом возник конфликт. Скорее всего, игрока продадут в январе.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джедон провел три поединка без голевых действий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.23 в 14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
1.32 6.00 9.80
Видео
21.10.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Бёрнли Бёрнли
1.79 3.85 4.70
Видео
21.10.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
1.43 5.40 6.80
Видео
21.10.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лутон Таун Лутон Таун
1.82 3.70 4.80
Видео
21.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.21 3.65 3.30
Видео
21.10.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.46 4.80 7.40
Видео
21.10.23 в 19:30
Челси Челси
Арсенал Арсенал
3.30 3.55 2.25
Видео
21.10.23 в 22:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.80 4.70 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
10:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг дал обновление по травмированным игрокам «Манчестер Юнайтед»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг тремя словами ответил на вопрос о Санчо
07:43 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на слова Салаха о конфликте Израиля и Палестины
03:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о матче с «Эвертоном»: «Все наши новички привыкли к игре под давлением»
02:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил успех «Брайтона»
02:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на защитника, который интересен «Реалу» и «Барселоне» слухи
01:56 · Англия. Премьер-лига
Вальверде признался, что был близок к переходу в «Арсенал»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Хёйбьерг важен для «Тоттенхэма»
01:13 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Месси – лучший игрок всех времён» 2
01:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о новой роли Бруну Фернандеша
00:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о де Дзерби в «Манчестер Сити»: «Вы уже увольняете меня?»
20 Октября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Уайт – о новом контракте: «Хочу вернуть «Арсенал» туда, где он должен быть»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Артета был тренером уже в 17 лет»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о проблемах «Ливерпуля» с левыми защитниками
22:45 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ пополнил число претендентов на Вирца слухи
Все новости
Рекомендуем