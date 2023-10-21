Тен Хаг тремя словами ответил на вопрос о Санчо

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с журналистами в преддверии поединка очередного тура Премьер-лиги против «Шеффилда». В частности, нидерландскому специалисту задали вопрос о будущем в команде вингера Джедона Санчо.

«Санчо? Уже все сказано», - передает слова главного тренера «красных дьяволов» Manchester Evening News.

Напомним, что тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с командой. Между тренером и футболистом возник конфликт. Скорее всего, игрока продадут в январе.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джедон провел три поединка без голевых действий.