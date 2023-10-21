Клопп отреагировал на слова Салаха о конфликте Израиля и Палестины

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал заявление нападающего команды Мохамеда Салаха о военном конфликте Израиля и Палестины.

«Всегда важно, чтобы в команды были сильные личности с характером. Я никогда не сомневался, что Салах именно такой человек. Однако в данный момент не самое подходящее время для обсуждения этой темы. Думаю, нужно оставить это», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 31-летний Салах провел восемь поединков. Египтянин отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Салах сделал заявление о конфликте Израиля и Палестины