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Клопп – о матче с «Эвертоном»: «Все наши новички привыкли к игре под давлением»

21 Октября 2023 • 03:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1 1.40 X 5.60 2 7.40
Через 9 ч. 52 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не имеет опасений относительно готовности своей команды к дерби.

«Красные» примут «Эвертон» в родных стенах в субботу. Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени.

«Мерсисайдское дерби – это всегда особенное событие, сомнений быть не может. Давление очень велико, но наши игроки, раньше не принимавшие участия в этом противостоянии, знакомы с такой обстановкой. Например, Макаллистер выступал на чемпионате мира с Аргентиной, а Собослаи недавно играл за сборную Венгрии против Сербии в очень важном матче. Думаю, все готовы к дерби», – приводит Liverpool Echo слова Клоппа.

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Ливерпуль Эвертон Юрген Клопп Доминик Собослаи Алексис Макаллистер
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