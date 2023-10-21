Клопп – о матче с «Эвертоном»: «Все наши новички привыкли к игре под давлением»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не имеет опасений относительно готовности своей команды к дерби.

«Красные» примут «Эвертон» в родных стенах в субботу. Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени.

«Мерсисайдское дерби – это всегда особенное событие, сомнений быть не может. Давление очень велико, но наши игроки, раньше не принимавшие участия в этом противостоянии, знакомы с такой обстановкой. Например, Макаллистер выступал на чемпионате мира с Аргентиной, а Собослаи недавно играл за сборную Венгрии против Сербии в очень важном матче. Думаю, все готовы к дерби», – приводит Liverpool Echo слова Клоппа.