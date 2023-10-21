Гвардиола объяснил успех «Брайтона»

Хосеп Гвардиола неоднократно признавался, что восхищается игрой «чаек» при Роберто де Дзерби. В субботу команды встретятся в поединке Премьер-лиги, и на предматчевой пресс-конференции тренер «Манчестер Сити» вновь не скупился на комплименты.

«Де Дзерби превращает «Брайтон» в топ-клуб. Макаллистер и Колвилл ушли, но команда продолжает показывать футбол высочайшего уровня. Конечно, у них много других качественных игроков, но у меня есть ощущение, что с таким тренером они выглядят ещё лучше.

«Брайтон» потрясающе делает простые вещи. Команда верна своему стилю в любой ситуации, мне нравится за этим наблюдать», – цитирует Manchester Evening News Гвардиолу.