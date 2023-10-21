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«Манчестер Сити» нацелился на защитника, который интересен «Реалу» и «Барселоне» слухи

21 Октября 2023 • 02:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1 1.40 X 5.40 2 7.10
Через 13 ч. 45 мин.

«Манчестер Сити» вступил в гонку за правым защитником «Жироны» Арнау Мартинесом.

Два гранда Ла Лиги – мадридский «Реал» и «Барселона» – были обозначены в числе претендентов на латераля ещё летом, однако до конкретики так и не дошло. По сведениям 90min, оба испанских топ-клуба продолжают следить за успехами 20-летнего игрока, однако с недавних пор в борьбу вступил «Манчестер Сити».

«Горожанам» хорошо известен испанец, поскольку «Жирона» также принадлежит City Group. Вероятно, это станет преимуществом для английского клуба, если дело дойдёт до переговоров.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Арнау Мартинеса в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Жирона арнау мартинес трансферы футбола - лето 2024
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