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Постекоглу: «Хёйбьерг важен для «Тоттенхэма»

21 Октября 2023 • 01:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу считает, что Пьера-Эмиля Хёйбьерга нельзя списывать со счетов.

Датского футболиста с лета связывают с уходом из клуба, поскольку наставник не видит в нём игрока основы.

«Я не думаю, что летом был момент, когда Хёйбьерг был близок к уходу. Он сказал, что хочет остаться и внести свой вклад.

Конечно, он хотел бы играть чаще, но команда добивается хороших результатов, поэтому ему приходится принять текущую роль. Не следует забывать и о том, что он помогает нам, выходя по ходу матчей, когда нужно усилить игру в концовке. Он тоже важен. Мы бы не лидировали в таблице, если бы полагались только на основу», – цитирует Football.London наставника «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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