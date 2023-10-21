Тен Хаг высказался о новой роли Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл суть использования Бруну Фернандеша на новой позиции.

Из-за кадровых проблем, возникших на правом краю атаки, в некоторых матчах текущего сезона позицию на фланге закрывает Фернандеш, привыкший действовать в роли центрального атакующего полузащитника.

«Иногда в команде возникают проблемы, включая травмы игроков, что требует поиска решений. Бруну способен играть на позиции вингера, у него много свободы в этой роли. Он играет нетипично для флангового игрока – действует как «десятка», постоянно смещается в середину. Для такого футболиста всегда найдётся место, ведь он создаёт много голевых моментов», – сказал на пресс-конференции тен Хаг.