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Гвардиола – о де Дзерби в «Манчестер Сити»: «Вы уже увольняете меня?»

21 Октября 2023 • 00:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1 1.40 X 5.40 2 7.10
Через 15 ч. 24 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, сможет ли Роберто де Дзерби заменить его в будущем.

Именно итальянский специалист называется прессой одним из наиболее вероятных будущих сменщиков Гвардиолы, что неудивительно, учитывая игровой подход и успешность рулевого в «Брайтоне». Кроме того, по недавно появившейся информации, сам испанец разделяет это мнение. Журналисты задали Хосепу прямой вопрос на данную тему в преддверии встречи с командой де Дзерби.

«Вы хотите меня уволить? Уже?» – ответил Гвардиола, после чего интервьюер уточнил, что речь идёт о 2025 году, когда у наставника «горожан» истечёт контракт: «Через два года... Думаю, Роберто может тренировать любую команду мира, так что у меня нет сомнений», – цитирует BeanymanSports Пепа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брайтон Роберто де Дзерби
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