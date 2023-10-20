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Клопп высказался о проблемах «Ливерпуля» с левыми защитниками

20 Октября 2023 • 23:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1 1.35 X 5.70 2 8.00
Через 14 ч. 27 мин.

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу придётся решать проблему отсутствия Эндрю Робертсона.

Шотландский футболист, вышедший в стартовом составе во всех восьми матчах Премьер-лиги в текущем сезоне, надолго выбыл из строя из-за травмы, что недавно подтвердил сам наставник «красных». Журналисты спросили у Клоппа об отсутствии равноценной замены на позиции левого защитника.

«К счастью, у нас есть не только Цимикас – иначе, учитывая количество матчей, у нас были бы проблемы. В составе есть Джо Гомес, также способный сыграть слева в обороне. Не стоит забывать и про Люка Чемберса», – сказал немецкий рулевой в интервью официальному сайту «Ливерпуля» в преддверии субботнего матча с «Эвертоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Эндрю Робертсон Джо Гомес Костас Цимикас
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