Клопп высказался о проблемах «Ливерпуля» с левыми защитниками

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу придётся решать проблему отсутствия Эндрю Робертсона.

Шотландский футболист, вышедший в стартовом составе во всех восьми матчах Премьер-лиги в текущем сезоне, надолго выбыл из строя из-за травмы, что недавно подтвердил сам наставник «красных». Журналисты спросили у Клоппа об отсутствии равноценной замены на позиции левого защитника.

«К счастью, у нас есть не только Цимикас – иначе, учитывая количество матчей, у нас были бы проблемы. В составе есть Джо Гомес, также способный сыграть слева в обороне. Не стоит забывать и про Люка Чемберса», – сказал немецкий рулевой в интервью официальному сайту «Ливерпуля» в преддверии субботнего матча с «Эвертоном».