«Манчестер Юнайтед» готов поучаствовать в борьбе за полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

20-летний игрок с высокой вероятностью покинет ряды «фармацевтов» по окончании сезона – интерес к немцу проявляют многочисленные гранды европейского футбола. Как сообщает Sport, список претендентов на Вирца пополнил «Манчестер Юнайтед», рассчитывающий поспорить за восходящую звезду следующим летом. По данным источника, «Байер» запросит за трансфер более 80 млн евро.

Напомним, что интерес к Флориану Вирцу также приписывался «Барселоне», однако каталонскому клубу будет трудно оформить сделку из-за финансовых проблем.