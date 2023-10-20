Тен Хаг: «Магуайр не заслуживает свиста в свой адрес»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об отношении болельщиков к центральному защитнику Гарри Магуайру.

30-летний игрок регулярно сталкивается с трудностями, находясь в расположении сборной Англии, и многие болельщики были недовольны решением Гарета Саутгейта вызвать центрбека в национальную команду на октябрьские матчи.

«Я не слышал свиста в адрес Магуайра. Болельщики поддерживали нас и в матче с «Брентфордом», и в предыдущих играх, и я думаю, что у нас крепкая связь с фанатами.

Гарри не заслуживает, чтобы его освистывали. Он показал хорошую игру против «Брентфорда», а также отлично проявил себя в сборной Англии», – цитирует Manchester Evening News тен Хага.