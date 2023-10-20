​В АПЛ впервые с 1995 года сыграют на Рождество

Матч чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Челси» перенесён с 23 на 24 декабря. Как сообщает на своих страницах The Guardian, решение было принято в рамках интересов телевещателя.

Отмечается, что это будет первый с 1995 года матч Премьер-лиги Англии, который пройдёт на католическое Рождество.

После восьми сыгранных туров чемпионата Англии на вершине турнирной таблицы располагаются «Арсенал» и «Тоттенхэм». Лондонские команды набрали по 20 зачётных баллов. Третьим идёт «Манчестер Сити», который имеет в своём активе на два очка меньше.