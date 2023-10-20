Солер готов покинуть «ПСЖ» – интерес проявляют клубы АПЛ и Ла Лиги

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер рассматривает возможность смены обстановки.

Рулевой Луис Энрике редко доверяет своему соотечественнику место в стартовом составе, и в клубе задумываются о продаже хавбека в январское трансферное окно. Как докладывает Le Parisien, главным претендентом на Солера является «Валенсия», за которую 26-летний испанец выступал с самого начала карьеры и до переезда в Париж. Конкуренцию «летучим мышам» могут составить английские «Астон Вилла» и «Брайтон», также следящие за игроком.

Карлос Солер принял участие в шести матчах «ПСЖ» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.