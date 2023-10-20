Де Дзерби: «Слова Гвардиолы очень приятны, но немного смущают»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал, как относится к комплиментам от Хосепа Гвардиолы.

В субботу коллектив де Дзерби сыграет на выезде против «Манчестер Сити», который возглавляет Гвардиола. Испанский специалист неоднократно выражал восхищение работой, которую его итальянский коллега проделал в «Брайтоне». По слухам, Пеп даже считает де Дзерби своим будущим преемником в «Манчестер Сити».

«Гвардиола – лучший в мире, эталон не только для меня, но и для всех тренеров. Мне очень приятно, когда он высказывается обо мне в позитивном ключе, но я оказываюсь в непростой ситуации, поскольку меня это немного смущает», – приводит журналист Альфредо Педулла слова наставника «чаек».