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Де Дзерби: «Слова Гвардиолы очень приятны, но немного смущают»

20 Октября 2023 • 21:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
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Через 18 ч. 35 мин.

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал, как относится к комплиментам от Хосепа Гвардиолы.

В субботу коллектив де Дзерби сыграет на выезде против «Манчестер Сити», который возглавляет Гвардиола. Испанский специалист неоднократно выражал восхищение работой, которую его итальянский коллега проделал в «Брайтоне». По слухам, Пеп даже считает де Дзерби своим будущим преемником в «Манчестер Сити».

«Гвардиола – лучший в мире, эталон не только для меня, но и для всех тренеров. Мне очень приятно, когда он высказывается обо мне в позитивном ключе, но я оказываюсь в непростой ситуации, поскольку меня это немного смущает», – приводит журналист Альфредо Педулла слова наставника «чаек».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брайтон Роберто де Дзерби
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