Тен Хаг: «Я уверен в способности Онана справиться с трудностями»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об игровых проблемах голкипера Андре Онана.

Камерунский футболист, минувшим летом купленный у «Интера», регулярно подвергается критике за неуверенную игру и частые ошибки.

«Мы знаем, что Андре должен прибавлять, ему необходимо сделать шаг вперёд. От него многого требуют, но я уверен, что он справится. Он уже показывал это в «Барселоне», «Аяксе» и «Интере», и я не сомневаюсь, что ему снова удастся достичь высокого уровня», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо нидерландского наставника.

Андре Онана пропустил 19 голов в 11 матчах за «Манчестер Юнайтед». Трансфер вратаря обошёлся клубу в 52,5 млн евро.