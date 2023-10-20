«Барселона» заинтересована в приобретении Жоау Канселу, но пока далека от договорённости с «Манчестер Сити».

Португальский футболист арендован каталонцами до конца текущей кампании. Руководство «Барселоны» заинтересовано в покупке 29-летнего латераля, несмотря на отсутствие опции первоочерёдного выкупа, однако согласовать полноценный трансфер с «Манчестер Сити» будет непросто.

По данным Sport, «сине-гранатовые» уже сообщили о своих намерениях агенту Жорже Мендешу. Проблема заключается в запросе «горожан»: английский гранд оценивает Канселу в 50 млн евро, в то время как «Барселона» готова заплатить лишь 25 млн плюс бонусы.