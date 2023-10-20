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«Барселона» готова выкупить Канселу за 25 млн евро – «Манчестер Сити» требует намного больше слухи

20 Октября 2023 • 20:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
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Через 20 ч. 8 мин.

«Барселона» заинтересована в приобретении Жоау Канселу, но пока далека от договорённости с «Манчестер Сити».

Португальский футболист арендован каталонцами до конца текущей кампании. Руководство «Барселоны» заинтересовано в покупке 29-летнего латераля, несмотря на отсутствие опции первоочерёдного выкупа, однако согласовать полноценный трансфер с «Манчестер Сити» будет непросто.

По данным Sport, «сине-гранатовые» уже сообщили о своих намерениях агенту Жорже Мендешу. Проблема заключается в запросе «горожан»: английский гранд оценивает Канселу в 50 млн евро, в то время как «Барселона» готова заплатить лишь 25 млн плюс бонусы.

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2024
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