​Гвардиола высказался о будущем Филлипса

Полузащитник Кэлвин Филлипс получает мало игрового времени в «Манчестер Сити», и ходят слухи, что футболист может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«До зимы Кэлвин будет в «Манчестер Сити». А когда откроется трансферное окно, кто знает, что будет. В матчах, где царит небольшой хаос. Кэлвин идеален», - слова Гвардиолы с пресс-конференции в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт 21 октября – против «Брайтона».