​Клопп подтвердил, что Робертсон выбыл надолго

В пятницу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами. Немецкий специалист подтвердил, что защитник команды Эндрю Робертсон перенесёт операцию и пропустит длительный отрезок времени.

Напомним, что Робертсон получил травму плеча в расположении национальной сборной Шотландии.

Ранее появилась информация о том, что Робертсон не сыграет в 2023 году. Ожидается, что на восстановление после операции защитнику понадобится около трёх месяцев.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 21 октября – против «Эвертона» на своём поле.