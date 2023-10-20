​Клопп подтвердил, что Робертсон выбыл надолго

В пятницу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами. Немецкий специалист подтвердил, что защитник команды Эндрю Робертсон перенесёт операцию и пропустит длительный отрезок времени.
Напомним, что Робертсон получил травму плеча в расположении национальной сборной Шотландии.
Ранее появилась информация о том, что Робертсон не сыграет в 2023 году. Ожидается, что на восстановление после операции защитнику понадобится около трёх месяцев.
Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 21 октября – против «Эвертона» на своём поле.
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