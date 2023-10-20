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​Клопп подтвердил, что Робертсон выбыл надолго

20 Октября 2023 • 19:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1 1.35 X 5.70 2 8.00
Через 17 ч. 39 мин.

В пятницу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами. Немецкий специалист подтвердил, что защитник команды Эндрю Робертсон перенесёт операцию и пропустит длительный отрезок времени.

Напомним, что Робертсон получил травму плеча в расположении национальной сборной Шотландии.

Ранее появилась информация о том, что Робертсон не сыграет в 2023 году. Ожидается, что на восстановление после операции защитнику понадобится около трёх месяцев.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 21 октября – против «Эвертона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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