​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Марсьялю

Нападающий Антони Марсьяль наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает Manchester Evening News, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил, что француз не входит в его долгосрочные планы. Отмечается, что подписание Расмуса Хёйлунна на летнем трансферном рынке ограничивает возможности Марсьяля на «Олд Траффорд».

В сезоне 2023/2024 Марсьяль провёл девять матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

Антони Марсьялю 27 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 15 миллионов евро.