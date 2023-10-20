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​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Марсьялю

20 Октября 2023 • 18:30 Комментировать

Нападающий Антони Марсьяль наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает Manchester Evening News, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил, что француз не входит в его долгосрочные планы. Отмечается, что подписание Расмуса Хёйлунна на летнем трансферном рынке ограничивает возможности Марсьяля на «Олд Траффорд».

В сезоне 2023/2024 Марсьяль провёл девять матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

Антони Марсьялю 27 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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