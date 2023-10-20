​Санчо интересен клубам из нескольких стран

Вингер Джедон Санчо уже полтора месяца не тренируется с основной «Манчестер Юнайтед» - его отстранили из-за конфликта с Эриком тен Хагом. В зимнее трансферное окно Санчо может сменить клубную прописку. Как сообщает Sky Sports, футболист может перебраться в Германию, Италию или Турцию. Клубы из этих стран рассматривают возможность краткосрочной аренды игрока.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что серьёзный интерес к Санчо проявляют «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

Джедону Санчо 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 32 миллиона евро.

​Одноклубники дали совет Санчо – футболист «Манчестер Юнайтед» до сих пор отстранён