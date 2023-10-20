Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Астон Вилла» сделала заявление о Дзаньоло

20 Октября 2023 • 16:51 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
1 1.90 X 3.95 2 3.95
22.10 18:30

«Астон Вилла» опубликовала на страницах своего сайта заявление о ситуации полузащитника Николо Дзаньоло.

«Клуб может подтвердить, что Дзаньоло помогает Итальянской федерации футбола и властям в расследовании предполагаемой незаконной букмекерской деятельности. Игрок также провёл встречу с руководителями клуба», - говорится в заявлении.

«Астон Вилла» отмечает, что Дзаньоло тренируется в обычном режиме и может сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии против «Вест Хэма». В завершении бирмингемский клуб сообщил, что давать дальнейшие комментарии в ходе разбирательства не будет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.23 в 14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
1.32 6.00 9.80
Видео
21.10.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Бёрнли Бёрнли
1.79 3.85 4.70
Видео
21.10.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
1.43 5.40 6.80
Видео
21.10.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лутон Таун Лутон Таун
1.82 3.70 4.80
Видео
21.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.21 3.65 3.30
Видео
21.10.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.46 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» сделала заявление о Дзаньоло
16:35 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался об обвинениях в адрес «Барселоны»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Челси» Почеттино рассказал о состоянии защитника Джеймса в преддверии игры с «Арсеналом»
16:20 · Англия. Премьер-лига
Робертсон перенесёт операцию – защитник «Ливерпуля» не сыграет в 2023 году
15:51 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Челси» Почеттино: «Я считаю, что мы должны победить «Арсенал»
15:24 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Ньюкасла» рассказал о состоянии Тонали
15:20 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался об отсутствии игровой практики у Ремсдейла
15:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола предложил вручить «Золотой мяч» двум игрокам
14:32 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Бадьяшиль готов к матчу с «Арсеналом»
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Рома» намерена включиться в борьбу за защитника «Челси»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Митома продлил контракт с «Брайтоном» официально
12:35 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака усердно работал над тем, чтобы быть готовым к матчу с «Челси»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Возвращение «Челси» на вершину – это лишь вопрос времени»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Я впечатлён «Челси» в этом сезоне, команда заслуживает находиться выше в таблице»
11:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от подписания бывшего полузащитника «Эвертона» Дэвиса
Все новости
Рекомендуем