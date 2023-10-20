​«Астон Вилла» сделала заявление о Дзаньоло

«Астон Вилла» опубликовала на страницах своего сайта заявление о ситуации полузащитника Николо Дзаньоло.

«Клуб может подтвердить, что Дзаньоло помогает Итальянской федерации футбола и властям в расследовании предполагаемой незаконной букмекерской деятельности. Игрок также провёл встречу с руководителями клуба», - говорится в заявлении.

«Астон Вилла» отмечает, что Дзаньоло тренируется в обычном режиме и может сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии против «Вест Хэма». В завершении бирмингемский клуб сообщил, что давать дальнейшие комментарии в ходе разбирательства не будет.