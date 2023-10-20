​Гвардиола высказался об обвинениях в адрес «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта несколько дней назад тоже получил обвинение во взяточничестве в рамках так называемого «дела Негрейры». Вопрос на этот счёт на пресс-конференции получил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее успешно работал в каталонском клубе.

«Когда будет приговор, я выскажу вам своё мнение. «Барселона» невиновна, Лапорта невиновен, пока не будет доказано обратное», - сказал Гвардиола журналистам.

В настоящий момент Хосеп Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к домашнему матчу против «Брайтона». Команды сыграют в субботу, 21 октября.