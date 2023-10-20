Робертсон перенесёт операцию – защитник «Ливерпуля» не сыграет в 2023 году

Защитник Эндрю Робертсон получил травму в расположении сборной Шотландии на октябрьском сборе. Как сообщает The Athletic, было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Таким образом, на восстановление Робертсону понадобится около трёх месяцев. Это означает, что в 2023 году шотландец на футбольном поле не появится.

Консервативное лечение позволило бы Робертсону восстановиться быстрее, но в таком случае сохранялся бы высокий риск рецидива.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт 21 октября – против «Эвертона» на своём поле.