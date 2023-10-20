​Тренер «Ньюкасла» рассказал о состоянии Тонали

В отношении полузащитника Сандро Тонали идёт расследование. Из-за нарушения правил о ставках итальянскому полузащитнику грозит длительная дисквалификация. Комментарий о состоянии Тонали дал главный тренер «сорок» Эдди Хау.

«Тонали очень хорошо себя чувствует. На этой неделе он дважды тренировался с нами, и он вполне доступен для выбора на матч. Мы чувствуем себя клубом, который защищает своего футболиста и предоставляет ему поддержку», - слова Хау приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Ньюкасл» проведёт 21 октября – против «Кристал Пэлас» на своём поле.

​Тонали могут дисквалифицировать на три года