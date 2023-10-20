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Гвардиола предложил вручить «Золотой мяч» двум игрокам

20 Октября 2023 • 15:03 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, кто должен выиграть «Золотой мяч».

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Золотой мяч» в конце октября получит Лионель Месси.

«Золотой мяч» должен состоять из двух частей. Один надо дать Месси, а второй – разыграть среди всех остальных. Холанн заслужил «Золотой мяч». Мы выиграли требл, а он забил 50 миллионов голов», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что в конце прошлого года Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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