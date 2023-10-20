Японский хавбек Каору Митома договорился о новом трудовом соглашении с «Брайтоном». Полузащитник заключил с «чайками» контракт, который рассчитан до лета 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

26-летний футболист защищает цвета «Брайтона» с августа 2021 года. Трансферная стоимость Каору оценивается в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Митоме со стороны каталонской «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии японец провел восемь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.