Гвардиола сказал трём игрокам «Брайтона», что де Дзерби станет следующим тренером «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в прошлом сезоне пообщался с тремя футболистами «Брайтона» после выездного матча в рамках Английской премьер-лиги. По информации от журналиста издания The Telegraph Джеймса Дакера, Хосеп во время общения с этими игроками показал пальцем на Роберто де Дзерби и сказал: «Это следующий тренер «Манчестер Сити».

Напомним, де Дзерби возглавляет «Брайтон» с прошлого сезона. Итальянец взялся за работу в сентябре, сменив Грэма Поттера. «Чайки» под руководством Роберто финишировали в зоне Лиги Европы и в целом начали показывать очень привлекательный футбол.

В следующем туре АПЛ «Брайтон» отправится на выезд к «Манчестер Сити».