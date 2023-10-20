Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди является целью каталонской «Барселоны» на летнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

«Сине-гранатовые» хотят усилить среднюю линию опорником, и Ндиди считается одним из приоритетных вариантов. Плюс нигерийца в том, что он следующим летом станет свободным агентом. Таким образом, чемпион Испании сможет подписать Уилфреда совершенно бесплатно.

Полузащитник выступает за «Лестер» с января 2017 года. Его трансферный ценник составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Чемпионшипа Ндиди сыграл 11 матчей, забил гол и сделал три ассиста.