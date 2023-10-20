Фати интересен клубам из Саудовской Аравии, но «Барселона» не спешит начинать переговоры

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати находится в сфере интересов клубов из Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, местные команды поддерживают связь с окружением молодого футболиста сборной Испании.

Напомним, за «Брайтон» Фати выступает на правах годичной аренды. Ансу до сих пор принадлежит каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» считают, что обсуждать будущее игрока в данный момент ещё слишком рано.

Фати в этом сезоне провёл четыре матча в Английской премьер-лиге, где записал на свой актив один забитый мяч. 20-летний Ансу ранее выразил надежду вернуться в «Барселону» после аренды в «Брайтоне».