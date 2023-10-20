«Ливерпуль» продвигается с трансфером Мусиалы

«Ливерпуль» приступил к конкретным действиям в вопросе с трансфером полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы. По информации от Daily Mirror, мерсисайдцы всерьёз намерены заполучить игрока сборной Германии.

Источник отмечает, что Мусиала в данный момент недоволен своим положением в «Баварии». Полузащитник не является стабильным игроком стартового состава, что раздражает его на фоне хороших выступлений в прошлом сезоне и золотого гола в Бундеслиге.

Ранее Мусиала заморозил переговоры с «Баварией» по новому контракту. Джамал интересен и другим топ-клубам Английской премьер-лиги, включая «Челси» и «Манчестер Сити».