Анчелотти нашёл нового нападающего для «Реала»

Центральный форвард Александр Исак, правами на которого владеет «Ньюкасл», имеет вариант трудоустройства в европейском суперклубе. По информации Todofichajes, 24-летний швед попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти хочет усилить атакующую линию своей команды, а потому планирует подписать нового нападающего грядущей зимой. Исак является одним из претендентов на переезд в Мадрид.

Александр связан контрактными обязательствами с «сороками» до середины 2028 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 70 миллионов евро.

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