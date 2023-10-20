Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может сменить Английскую премьер-лигу на чемпионат Испании. По сведениям журналистов Todofichajes, в подписании опытного игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» рассчитывают подписать Алькантару в зимнее трансферное окно. Срок действующего контракта 32-летнего хавбека с мерсисайдским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Тьяго провел 18 поединков, в которых получил две желтые карточки. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Алькантара не сыграл ни одной встречи.