Родри: «Золотой мяч»? Индивидуальные награды – это всегда много маркетинга»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес прокомментировал тот факт, что является единственным претендентом на «Золотой мяч» из Испании.

«Золотой мяч»? Индивидуальные награды – это всегда много маркетинга. Я знаю, что являюсь единственным кандидатом из Испании, но мне не хватает такого маркетинга, который был у Хави или Иньесты. Я беспокоюсь только о вещах, которые могу контролировать, а ими являются коллективные награды», – цитирует Родри Barca Universal.

В прошлом сезоне Родри помог «Манчестер Сити» выиграть Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, где в финале забил победный мяч в ворота миланского «Интера».