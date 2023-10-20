Вингер французского «ПСЖ» Усман Дембеле недоволен своим положением в парижской команде и задумался над сменой клубной прописки. По сообщениям Todofichajes, игрок планирует покинуть клуб в январское трансферное окно.

У Дембеле есть несколько интересных вариантов в Английской премьер-лиге. Среди претендентов на футболиста называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

26-летний француз перешел в «ПСЖ» минувшим летом из каталонской «Барселоны». Сумма сделки составила 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Усман провел семь матчей и сделал две голевые передачи.