Защитник национальной сборной Англии и лондонского «Челси» Бен Чилуэлл высказался об одноклубнике Михаиле Мудрике.

«Мудрик – самый быстрый игрок, которого я когда-либо встречал в своей карьере», - передает слова футболиста cfdajana.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» зимой нынешнего года. Его трансфер обошелся руководству лондонского топ-клуба в 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Михаил сыграл семь матчей за «Челси» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги и отметился голом. Контракт украинского полузащитника рассчитан до лета 2031 года.