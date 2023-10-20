Мерсон высказался о Мудрике перед дерби «Челси» - «Арсенал»

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а в настоящий момент футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением об украинском полузащитнике «Челси» Михаиле Мудрике.

«Его имя постоянно всплывает, когда встречаются «Челси» и «Арсенал», из-за трансферной истории. Недавно Михаил отметился дебютным голом за сборную своей страны, что должно повысить его уверенность. Почеттино может пойти на авантюру и использовать Мудрика в дерби», - передает слова эксперта Sky Sports.

Поединок между «Челси» и «Арсеналом» состоится в рамках девятого тура чемпионата Англии. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в субботу, 21 октября.