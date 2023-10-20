«Борнмут» потерял Адамса на пять месяцев

Американский полузащитник Тайлер Адамс, выступающий в Английской премьер-лиге за «Борнмут», перенес хирургическое вмешательство из-за травмы бедра. Согласно сообщениям журналистов The Athletic, на восстановление игроку понадобится около пяти месяцев.

24-летний хавбек пополнил ряды «Борнмута» в летнее трансферное окно. Он был куплен у «Лидса» за 27 миллионов евро. Тайлер подписал с клубом пятилетнее трудовое соглашение, которое истечет в конце июня 2028 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник пока не провел ни одного поединка в составе своей новой команды.