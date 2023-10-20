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​Галлас: «Арсенал» ошибся с приобретением Хаверца»

20 Октября 2023 • 02:36 Комментировать

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и ранее скептически относился к перспективам немецкого нападающего Кая Хаверца в новом клубе, а сейчас, по мере затянувшейся адаптации, уже вовсю критикует решение клуба.

- Я считаю, что Хаверц - это ошибочное приобретение. Он забил лишь один гол, да и то с пенальти. Игрок такой стоимости должен выдавать минимум по 15 голов за чемпионат, но эта цифра уже не представляется реальной. Клуб не может ждать бесконечно, пока он адаптируется, все это очень затянулось, а ведь ему практически ничего не надо было менять, тот же чемпионат, тот же город, - цитирует слова Галласа итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Галлас Кай Хаверц
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