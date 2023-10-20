​Галлас: «Арсенал» ошибся с приобретением Хаверца»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и ранее скептически относился к перспективам немецкого нападающего Кая Хаверца в новом клубе, а сейчас, по мере затянувшейся адаптации, уже вовсю критикует решение клуба.

- Я считаю, что Хаверц - это ошибочное приобретение. Он забил лишь один гол, да и то с пенальти. Игрок такой стоимости должен выдавать минимум по 15 голов за чемпионат, но эта цифра уже не представляется реальной. Клуб не может ждать бесконечно, пока он адаптируется, все это очень затянулось, а ведь ему практически ничего не надо было менять, тот же чемпионат, тот же город, - цитирует слова Галласа итальянское новостное агентство ITASportPress.