​Фото Санчо убрали с командного сайта «Манчестер Юнайтед»

Джедон Санчо в опале - его фото теперь убрано с сайта «Манчестер Юнайтед», что является верным признаком грядущего расставания. А нравы в английском клубе, похоже, царят вполне себе «сталинские» - «вождь народов», как известно, также требовал удалять с фотографий неугодных ему более людей.

А Санчо, фактически, стал вторым игроком, который покинет клуб из-за конфликта с Эриком тен Хагом - первым был не кто иной, как сам Криштиану Роналду. Поговаривают уже и о возможных будущих местах работы Санчо, упоминаются итальянские клубы «Ювентус» и «Рома». В Англии после «волчьего билета» от тен Хага с ним вряд ли кто решится связаться.