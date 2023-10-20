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​«Без Бекхэма «Реал» выиграл бы намного больше» - в Англии поставили под сомнение заслуги «Бекса»

20 Октября 2023 • 01:42 Комментировать

Английский журналист Джон Карлин считает, что покупка Дэвида Бекхэма в свое время навредила мадридскому «Реалу» - он полагает, что без него клуб выиграл бы много больше во времена «Галактикос».

- Я хорошо знаю Дэвида, написал о нем книгу. Когда он появился в «Реале», произвел впечатление на всех, пообщавшись с каждым человеком в клубе - вплоть до уборщицы. Очень скромный, очень вежливый, учтивый. Но со спортивной точки зрения он посредственен. Он не был лучшим ни в «Манчестер Юнайтед», ни в «Реале». «Реалу» надо было оставлять Макелеле, а не брать Бекхэма. Макелеле был лучшим оборонительным полузащитником в мире в то время. И, если бы он снабжал Рауля, Фигу и Зидана, все было бы совсем иначе, - цитирует слова Карлина итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дэвид Бекхэм
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